Информация о стремительном прорыве российских военных в Купянске. Поступают сообщения, что наши мотострелки и десантники закрепились в восточных районах города - одного из ключевых узлов обороны и логистики неонацистов в Харьковской области. В Минобороны заявили, что инженерные подразделения группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, заминировав тыловые районы. Десятки боевиков попали в ловушку.

Это еще не полный крах. Но абсолютно точно - начало конца. Западный фронт ВСУ прорван. И не где-нибудь в лесах, а в самом Купянске. Накануне вечером две российские колонны бронетехники с десантом пробились в восточные районы города. Бойцы сообщают, что им удалось закрепиться на улицах Некрасова и Сватовской. И начать подготовку плацдарма для основного штурма.

Ночью боевики пытались подтянуть к восточным кварталам резервы. И пойти в контратаку. Но их тут же накрыли залпами реактивные установки. Причем, работали не только фугасными снарядами. Но еще и специальными, которые дистанционно минируют территорию. Проще говоря, националисты оказались заблокированными на минном поле. А артиллеристы успели благополучно отойти.

Купянск - один из главных укрепрайонов ВСУ в Харьковской области. И его потеря аукнется националистам и в самом Харькове. И, тем более, Курском приграничье. Точнее, уже аукнулась. Опасаясь окружения, только за минувший день с позиций дезертировали 28 боевиков.

Еще до 15 человек уничтожены огнем батарей в поселке Новый путь. Прицельными залпами артиллеристы снесли два здания, где прятались диверсанты и операторы беспилотников ВСУ.

Часов Яр. Десантники, простреливая этажи, коридоры, квартиры, проходят весь дом. Еще одна высотка у националистов отбита. И хорошо видно, что дом был превращен в настоящую крепость. Двери распахнуты настежь – это чтобы быстро покидать помещения. В стенах пробиты отверстия для скрытного перемещения из подъезда в подъезд. Взять штурмом важный "опорник" помогли артиллеристы. Подавили огневые точки ВСУ шквальным огнем. А последним залпом накрыли еще и пикап, на котором пытались скрыться боевики.

Снаряд, застрявший в стволе, это еще не самое ужасное, что за последние дни под Курахово видели боевики. Куда страшнее, что из 10 мин – 9 упали рядом, в поле. Последняя так и осталась торчать словно морковка. Националисты в панике. Вооружение, которое месяц назад поставил ВСУ украинский оборонпром, сплошь не исправное.

Это можно было бы считать случайностью. Но вот националисты показывают целую партию. Все боеприпасы, детонаторы и даже артиллерийский порох не горят и не взрываются. Российские военные об этом тоже знают. И, возможно, поэтому говорят – с такими арсеналами ВСУ в Курахове вряд ли продержать больше 2 недель.