Действующих на территории Сирии сотрудников Главного управления разведки Украины отследят и ликвидируют как пособников террористов. Информацию о вооружении террористических формирований в Илибе агентами ГУР прокомментировал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Лаврентьев призвал называть вещи своими именами: факты передачи вооружений радикалам из "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России организация, внесенная в составленный ООН список террористических организаций) требуют соответствующей реакции. Спецпредставитель президента напомнил, что на территории Сирии находится российский воинский контингент. И он примет соответствующие жесткие меры, приводит слова Лаврентьева ТАСС.

В МИД России ранее также прокомментировали сообщения о контактах Украины с террористами. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, переговоры представителей киевского режима с международными террористическими организациями с целью вербовки боевиков в провинции Идлиб еще раз продемонстрировали его террористическую суть.