Вопрос возобновления российско-украинских переговоров для дипломатического урегулирования конфликта находится не в компетенции главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, "ясно, что решать это будет не Зеленский". Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам, о чем неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин, однако в Киеве и на Западе "пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается".

Владимир Путин "многократно говорил, что пусть Зеленский хотя бы отменит декрет двухлетней давности, который запрещает вести переговоры с правительством В. В. Путина", указал Лавров. Однако отсутствие результатов налицо, а потому "даже не буду больше распространяться", цитирует главу МИД России ТАСС.

Издание The Washington Post ранее отмечало, что партнеры Украины из числа европейских государств обсуждают возможные варианты урегулирования украинского конфликта, предусматривающие территориальные уступки со стороны Киева. Среди союзников "наблюдается тихий, но все более сильный сдвиг" в сторону понимания того, что конфликт необходимо заканчивать, причем делать это за столом переговоров.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер уверял, что если глава киевского режима Владимир Зеленский решится на мирные переговоры с Россией, Вашингтон поддержит его в этом решении. Однако все, что касается сроков и условий, решать киевскому режиму, заявил американский чиновник.