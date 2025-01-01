В России разработали демографическую стратегию "семейноцентризма"

В России планируется реализовать комплекс мер в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации. Документ разработан по поручению президента и рассчитан до 2036 года.

Как сообщает РБК, целями стратегии названо сохранение населения за счет повышения уровня рождаемости, поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества, укрепление института семьи и брака как союза мужчины и женщины на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей.

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, что в рамках реализации стратегии будет разработан план мероприятий по этапам. Планируется, в числе прочего, усовершенствовать правила предоставления материнского капитала, разработать дополнительные мероприятия для профилактики бедности среди семей с детьми, предпринять шаги по повышению эффективности выплаты алиментов.

В свете борьбы за повышение рождаемости в России звучат инициативы, вызывающие недоумение общества, например, предложение ввести налог на бездетность. В Кремле напомнили, что в СССР такую меру уже применяли, однако "этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию".

При этом в России увеличили государственную пошлину за оформление развода – вместо 650 рублей желающим расторгнуть брак с 2025 года предстоит выложить пять тысяч рублей. В Совете Федерации подчеркнули, что пошли на такую меру, чтобы люди меньше разводились. Предполагается, что это поспособствует улучшению демографической ситуации в России.