На Камчатке опять спасают косатку, которую выбросило на берег

Молодая самка косатки попала в плен лимана в Охотском море в Камчатском крае.

Сотрудники МЧС и волонтеры начали спасательную операцию рядом с селом Устьевое. При помощи спецтехники они переместили косатку ближе к воде, чтобы с началом прилива она могла уплыть в открытое море.

Сейчас добровольцы обливают животное водой для предотвращения пересыхания кожи, сообщили в МЧС.

2 октября с косатками произошла похожая ситуация в том же селе Устьевое. Семейство попало в плен лимана. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, поздно вечером косатки самостоятельно ушли с мелководья к открытому морю. На следующий день семейство вновь оказалось на мели. Со второй попытки животных удалось направить в более глубокое место, чтобы они могли плыть.