Вслед за мужем: жена Юрия Николаева попала в больницу

Супруга телеведущего Юрия Николаева попала в больницу. Сейчас Элеонора Николаева находится в реанимации.

О госпитализации супруги телеведущего сообщает Mash. Официального подтверждения этой информации нет. Как утверждает телеграм-канал, у Элеоноры Николаевой диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию. Это нарушение кровообращения головного мозга, в результате которого начинается кислородное голодание.

Элеонора Николаева попала в больницу вслед за мужем. Известного телеведущего госпитализировали 11 ноября. Ранее сообщалось, что у него выявили коронавирус, однако сам Николаев эту информацию опроверг.