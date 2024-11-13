Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп решил устроить чистку в Пентагоне. По данным агентства Reuters, его команда готовит списки подлежащих увольнению офицеров.

Источник агентства сообщил журналистам, что руководство Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников будут уволены немедленно. По его данным, первый кандидат на увольнение - председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

За Брауном последуют все офицеры, назначенные бывшим главой КНШ ВС США Марком Милли. Утверждают, что у команды Трампа есть очень подробный список всех, кто был связан с генералом - и всех их уволят. Днем ранее американские СМИ сообщили, что шок в Вашингтоне вызвало решение победившего на выборах республиканца выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета.