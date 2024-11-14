У потерявшей четверо детей красноярской семьи родился мальчик

У мамы отравившихся четырех детей из Красной Сопки (Красноярский край) родился здоровый мальчик.

Ребенок появился на свет в перинатальном центре Ачинска 8 ноября, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Маму с малышом уже выписали из роддома.

Семья переехала из Красной Сопки и теперь живет в соседнем поселке. Свой дом они не продавали.

Трагедия в поселке Красная Сопка в Красноярском крае произошла 20 сентября. Четверо детей в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет скончались в больнице один за другим, 34-летний отец и 32-летняя беременная мать попали в больницу в тяжелом состоянии, но их удалось спасти.

Изначально все думали, что семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине, но позднее выяснилось, что они отравились инсектицидным веществом, которое входило в состав средства для уничтожения насекомых.

На одном из допросов глава семейства сообщил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией, а вытяжки вообще не было. Однако это не заставило мужчину отказаться от плана обработать дом дихлофосом — при закрытых окнах. Дети в это время, по его словам, гуляли на улице, но по завершении обработки вернулись.