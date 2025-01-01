Член палаты представителей конгресса США Элиз Стефаник, которую победитель президентских выборов Дональд Трамп хочет сделать постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН, скорректировала свою позицию по Украине.

Как отмечает CNN, двумя годами ранее Стефаник ратовала за принятие Украины в Североатлантический альянс. Она также поддерживала оказание киевскому режиму военной помощи.

Теперь же "Стефаник поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу" и готова следовать его указаниям в вопросе урегулирования украинского кризиса, рассказала пресс-секретарь политика Али Блэк. Трамп же известен нежеланием тратиться на боевые действия на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на его встрече с генсеком НАТО Марком Рютте "все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году".

Сам Рютте вскоре после этого признал, что Украина теряет территории и проигрывает на фронте России. Необходимо вывести киевский режим "в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий", подчеркнул политик.