Лавров объяснил, почему США "остервенели" в отношении Китая

Задача сдерживания Китая будет приоритетной для США под руководством Дональда Трампа, а Россию они считают "угрозой сегодняшнего дня". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, "реальная причина, почему они (Соединенные Штаты) вот так сейчас буквально остервенели, я употреблю такое слово, это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно".

При этом Лавров подчеркнул, что происходит это "на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация", которыми сами Соединенные Штаты "всячески злоупотребляют", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США готовятся к возможному конфликту с Китаем. Журналисты отмечали, что американские военные отрабатывают тактики, в том числе позаимствованные в результате наблюдения за конфликтом России и Украины.

Китай, со своей стороны, выступил против действий Соединенных Штатов по милитаризации космоса и потребовал от американской стороны воздержаться от шагов, которые представляют угрозу всеобщей безопасности.