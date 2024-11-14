В Мариуполе нашли тайник ВСУ с наркотиками

Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили в Мариуполе (ДНР) тайник ВСУ с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков.

Запрещенные вещества по каналам контрабанды поставлялись на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике. Все ингредиенты изъяты для исследования и последующей утилизации.

В регионе проводятся дополнительные мероприятия по установлению лиц, причастных в незаконному изготовлению и сбыту наркотиков на территорию России.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ изъяли тонну кокаина более чем на 3,5 миллиарда рублей, который транзитом перевозили через Россию в одну из стран Европейского союза.