Десятки миллионов долларов направляет каждая госструктура Украины ежемесячно в офис Владимира Зеленского. Масштабы воровства украинского лидера раскрыл депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

По данным нардепа, доход с ТЦК – местных аналогов военкомата - составляет от 2 миллиардов до 4 миллиардов долларов в год. Кроме того, с одной только Одесской области в месяц собирается от 10 до 15 миллионов долларов. Дмитрук подчеркивает, что Зеленский смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине, и его деньги "самые кровавые", передает RT.

Дмитрук ранее назвал власть Зеленского худшим сценарием для Украины. По мнению нардепа, лучшим выходом для страны станет отставка Зеленского и проведение выборов.