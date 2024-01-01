"Прекрасная машина": Шойгу похвалил Су-57

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил экспозицию Объединенной двигателестроительной корпорации на выставке Airshow China-2024 в Чжухае (КНР).

На экспозиции он осмотрел, в частности, авиационный двигатель 177С пятого поколения, который превосходит предшественников по ресурсу, тяге и расходу топлива.

Также Шойгу пообщался с летчиком-испытателем и обменялся с ним впечатлениями от истребителя пятого поколения Су-57, представленного на выставке. Политик подчеркнул, что это "прекрасная машина", которая "прекрасно себя показывает" и "уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо", сообщает "Интерфакс".

11 ноября сообщалось, что Министерство обороны России получило партию истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов Су-35С поколения 4++. Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов подчеркивал, что Су-57 – единственный истребитель, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения.

Глава государства Владимир Путин в июле обсудил с Чемезовым укрепление обороноспособности страны. Руководитель госкорпорации рассказал, что у "Ростеха" традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа — он составляет 99,5%. При этом 80% всей техники, которая задействована в СВО, производится на предприятиях корпорации.