Эксперты Следственного комитета России оценили ущерб от действий украинских националистов на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях в 60 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе СКР, с начала 2024 года проведено около 900 комплексных оценочных строительно- технических экспертиз, в том числе по объектам на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей.

Проверено более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, поврежденных в результате атак и ударов Вооруженных сил Украины – на восстановление придется потратить не менее 60 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные в ходе выполнения задач специальной военной операции очень бережно относятся к гражданскому населению Украины, в отличие от украинских боевиков.

В частности, 28 октября на территории Льговского района Курской области украинский коптер атаковал гражданский автомобиль. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте от полученных ранений.