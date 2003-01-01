ФСБ задержала агента ГУР Украины в Центральном федеральном округе

Агента военной разведки Украины задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Центральном федеральном округе. Гражданин России передавал противнику данные о работе предприятия оборонно-промышленного комплекса в Центральном федеральном округе.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, мужчину 2003 года рождения задержали по подозрению в государственной измене. Он собирал информацию по заданию украинских кураторов.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник занимался сбором сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из предприятий ОПК в ЦФО. Информацию он переправлял кураторам за денежное вознаграждение, передает ТВЦ.