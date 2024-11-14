Актер Василий Ливанов находится в реанимации

Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Актер находится в хирургическом отделении, сообщили РИА Новости в медучреждении. Врачи не уточнили состояние Ливанова.

О госпитализации Василия Ливанова стало известно 1 октября, при этом его семья опровергла сообщения, что актер попал в больницу с инсультом. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в отделение неврологии. Позднее стало известно, что Ливанову провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Семья народного артиста и в этот раз отказалась комментировать ситуацию, сославшись на желание самого Ливанова.

Во время обследования МРТ показало у актера злокачественную опухоль, которая якобы находится в области малого таза. Удалять ее в таком возрасте опасно.

15 октября его отправили на амбулаторное лечение, однако 13 ноября его экстренно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.