Мост в Крыму обрушился из-за перегруза фуры на 13 тонн

К обрушению моста в Республике Крым привел проезд по нему большегруза, который вез намного больше разрешенного веса. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказал начальник пожарно-спасательного отряда регионального министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Сорокин.

Как рассказал Сорокин телеканалу РЕН ТВ, проезжать по этому мосту можно было автомобилям массой не более 18 тонн. Однако Фура, из-за которой произошло обрушение, перевозила примерно 30 тонн.

Работы по разбору завалов продолжаются, к ним привлекли специальную инженерную технику и восстановительный поезд. Представитель МЧС заверил, что "сил хватает, справляемся".

Начальник службы автомобильных дорог региона Николай Мокрицкий сообщил ТАСС, что мост будут восстанавливать на средства резервного фонда Совета министров Республики Крым. Ориентировочные расходы на эти цели составят 180-200 миллионов рублей.

Между тем советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заверил, что на движении поездов дальнего следования этот инцидент никак не скажется, поскольку мост обрушился на второстепенную ветку.