Выплату участникам СВО за некоторые ранения увеличили до 4 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 14 ноября, указ о дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, если ранение, контузия или травма, полученные участником специальной военной операции, стали причиной инвалидности, бойцу полагается единовременная выплата в размере 4 миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении ранения.

Также уточняется, что если приведшее к инвалидности ранение было получено в период СВО до вступления в силу соответствующего указа, выплату осуществляет фонд "Защитники Отечества".

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов попросил "в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим", получившим ранения в ходе спецоперации.

В августе глава государства с одобрением воспринял идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, чтобы разрешить супругам военнослужащих отдыхать с ними вместе в санаториях в период прохождения реабилитации. Владимир Путин в ответ заявил, что жены — это "самые лучшие специалисты-психологи".