Окружение Трампа выразило недовольство "сопрезидентством" Маска

Окружение избранного американского президента Дональда Трампа считает чрезмерным участие Илона Маска в процессе принятия решений после выборов. Предприниматель так агрессивно отстаивает свои взгляды на то, каким должен стать второй срок Трампа, что ведет себя как сопрезидент США, сообщил источник телекомпании NBC News.

Трамп вечером во вторник объявил, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск совместно с предпринимателем Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент по оценке эффективности функционирования правительства. Маск уже пообещал, что все заседания этого органа буду транслироваться в прямом эфире. Кадровое решение закрепляет тесные отношения между миллиардером и республиканцем, которых Маску удалось достичь и сохранить даже по прошествии выборов, отмечают эксперты.

В последнее время Маск проводил почти все время в резиденции республиканца в Мар-а-Лаго, присутствовал при всех важных встречах и звонках. Некоторым людям из окружения Трампа участие предпринимателя в процессе принятия решений начинает казаться чрезмерным. Предприниматель постоянно лезет в работу команды по обеспечению транзита полномочий и, похоже, начинает злоупотреблять гостеприимством хозяев Мар-а-Лаго, утверждают знакомые с внутренними рабочими процессами источники. По их словам, поведение Маска начало раздражать людей, находящихся в окружении Трампа намного дольше, чем миллиардер.