Москвичи перевели более 100 млн рублей на сайте "Миллион призов" для бойцов СВО

Более 100 млн рублей пожертвовали пользователи сайта "Миллион призов" на поддержку бойцов СВО и на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий на новых территориях и приграничье. Сбор был организован в сотрудничестве с благотворительным фондом "Народный фронт. Всё для победы!" и другими благотворительными организациями.

"Огромное спасибо участникам программы “Миллион призов” за желание помочь! Выбор именно поддержки наших бойцов — это по-настоящему благородный поступок, большой вклад в нашу победу, а для бойцов — символ сопричастности их боевой работе всех жителей огромной страны", — рассказал Сергей Горбунов, заместитель руководителя исполкома "Народного фронта".