Мишустин отметил сбалансированность трехлетнего бюджета

Проект федерального бюджета России получился сбалансированным и умеренно консервативным. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

На совещании по экономическим вопросам политик отметил, что проект бюджета, который в течение дня рассмотрит во втором чтении Государственная дума, "учитывает внешние условия без завышенных показателей и ожиданий, должен обеспечивать макростабильность".

В документе, в числе прочего, учтены средства на реализацию национальных проектов, подчеркнул Мишустин. Он также отметил, что для осуществления намеченных планов потребуется более тесная координация действий всех ответственных исполнителей, в том числе Министерства экономического развития, Министерства финансов и Банка России, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что рисков расшатывания российской экономики в свете увеличения расходов на военные и оборонные нужды нет. Проект трехлетнего бюджета России — тщательно сбалансированный и выверенный, заявил политик.

Также пресс-секретарь главы государства отмечал, что в последние годы России удалось изменить вектор развития своей экономики. Теперь в основе – производство, а не сырьевой экспорт и "нефтянка".