В Твери задержали мужчину за шутки о продаже детей

В Твери на мужчину составили протокол за пьяную шутку с предложением купить детей.

Инцидент произошел на улице Веселова. Нетрезвый мужчина приставал к прохожим с предложением купить детей.

Полицейские оперативно установили личность тверчанина и доставила его в отделение. Гражданин пояснил, что он в тот момент был сильно пьян и не совсем понимал, что творит. Он уже принес извинения перед женщинами, к которым подходил с предложением купить детей.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.