На форуме в Москве обсуждают роль женщин в современном мире

Роль женщин в современном мире обсуждают участники третьего Международного форума, который проходит в Москве. На нём собрались представительницы различных отраслей бизнеса, культуры и СМИ.

Это площадка для обмена опытом и укрепления делового сотрудничества ведущих специалистов из России и дружественных стран. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к вкладу прекрасной половины человечества в социально-экономическое развитие, а также поддержка женского предпринимательства.

Участницы форума смогут представить свои проекты и найти партнёров для их реализации. Программа включает пленарное заседание и стратегические сессии, презентации, деловые встречи и мастер-классы.