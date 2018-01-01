Три человека пострадали в ДТП с электробусом в Москве

Три человека пострадали в ДТП с электробусом на Алтуфьевском шоссе. Утром он курсировал по маршруту Т73, в районе дома 48 съехал с дороги и врезался в фонарный столб.

По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения. Он, а также двое пассажиров госпитализированы. Чтобы эвакуировать электробус с места аварии, понадобилась помощь спецтехники.

По факту происшествия в Мосготрансе уже началось служебное расследование. Уточняется, что водитель работает в компании более 20 лет, на здоровье не жаловался.

"Медосмотр пройден в установленном порядке. Межсменный отдых накануне происшествия обеспечен. Нарушение трудовой или линейно-транспортной дисциплины не имеет. Электробус ЛИАЗ-6274 2018 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно, перед выпуском на линию проведен контроль на техническое состояние. Электробус выпущен на линию в исправном состоянии", - рассказала Мария Рыбкина, начальник службы внешних коммуникации ГУП "Мосгортранс".