В районе Ясенево открылся обновленный спорткомплекс

Увести ребенка из спортивного зала – самая непростая задача, шутят родители. В обновлённый комплекс "Самбо 70" в Ясеневе дети приходят сильно заранее до тренировки и не хотят покидать его после. После капитальной реконструкции он превратился не просто в место для занятий физической культурой, а в центр притяжения всех любителей спорта.

"1300 человек у нас проходная способность. Из них 1100 детишек из близлежащих домов, школ приходят сюда в разное абсолютно время, начиная с утра и заканчивая в вечернее время. Занимаются спортом, а их родители, пока ждут детей, также посещают тренажёрный зал, где стоят абсолютно новые тренажёры, ходят в бассейн", - рассказал Сергей Соломатин, директор ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70".

Комфорт и безопасность - главные цели, которые преследовали проектировщики во время реконструкции спортивного центра "Самбо-70" в Ясеневе. И им это удалось, признаются спортсмены и тренеры. Подумали не только о качестве применяемых материалов и удобстве в раздевалках. Большое внимание уделили освещению и шумоподавлению на арене.

"Появились шумоотражающие экраны, которые делают несколько зон. То есть порядка 6 групп одновременно могут тренироваться на ковре и на татами. Это очень удобно. И друг другу никто не мешает", - отметил Егор Новосадов, старший тренер по дзюдо ЦСиО "Самбо-70" отделения "Ясенево".

Центр "Самбо 70" - не единственный отремонтированный спортивный объект в Ясеневе. Он лишь часть большой программы благоустройства общественного пространства в районе. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина жители уже получили уникальную инфраструктуру для спорта и здорового образа жизни. Среди них - центр фигурного катания, БеэМиКс – велодром, детский бассейн, футбольный стадион и множество качественных спортплощадок во дворах и парках.

В открывшихся после реконструкции спортивных комплексах организовали занятия физической культурой и для участников программы "Московское долголетие". Всего же в Москве по программе реновации будут отремонтированы 63 типовых спортивных центра. Новую жизнь вдохнули уже в 6 спорткомплексов, а до конца следующего года завершат работы ещё на 14 объектах.