Полицейские задержали зацепера в московском метро

За новые ощущения придется дорого заплатить. Полицейские задержали зацепера-переростка в московском метро.

20-летний молодой человек был изрядно пьян. Сначала он спокойно ехал в поезде, но неожиданно захотел разнообразить свою путешествие. Вышел на станции "Нахимовский проспект" и пересел на сцепку последнего вагона.

Так и доехал до следующей остановки, держась за стеклоочиститель. Других пассажиров такой поступок не впечатлил, и они связались с правоохранительными органами. Так что на "Кленовом бульваре" экстремала уже встречали сотрудники полиции. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей либо арест на 10 суток.