В Москве прошел концерт в рамках турне Юрия Башмета

Шуберт, Шнитке и Шостакович! Первый концерт в рамках турне Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра прошёл на высокой ноте.

На сцене Московской Консерватории - совсем ещё юные музыканты из разных городов страны. Они прошли серьёзный отбор, прежде чем поступить в этот оркестр. И теперь остаётся лишь совершенствовать навыки русской исполнительский школы.

Программу подбирали взрослую, ведь юношам и девушкам в рамках тура предстоит выступить в концертных залах, о которых мечтают мэтры!