В Москве девочки украли кота из зоомагазина

Камеры видеонаблюдения в зоомагазине зафиксировали, как случайный посетитель, девушка, с разрисованным под кошку лицом, взяла из клетки рыжего Лучика. Это кличка бездомного кота, который находился в этом магазине на так называемой передержке. К девушке подошла её подруга. Их одежда может показаться странной, но нынешняя молодёжь удивляет уже редко. Они сначала пошли в одну сторону, потом в спешке вернулись и вышли из магазина. Лучика забрали с собой.

Бывшие хозяева кота обошлись с Лучиком жестоко и безответственно: наигрались с животным летом и осенью бросили на даче на произвол судьбы. Кота нашла Елена - она волонтёр. Лучик сильно исхудал: кожа да кости.

Очень красивый рыжий кот с шелковистой шерстью, которая переливалась на солнце. Не зря назвали Лучиком. Любознательная мордочка и умные глаза. В людях он всегда видел только друзей.

Лучик был готов найти новую семью. По благотворительной программе его поместили в специальный бокс в зоомагазине, откуда любой желающий после прохождения собеседования - это обязательное и вполне справедливое требование - мог бесплатно забрать животное. Но его украли. Двое девушек подростков.

Сотрудники зоомагазина написали заявление в полицию. Но перспектив мало, говорят юристы. Официально у кота нет хозяев и значит потерпевших. Однако волонтёры просят вернуть Лучика - это больше этический вопрос. Ведь кот не игрушка и не заслуживает издевательств. Группа в соседях, посвящённая поискам Лучика, с каждым днём становится все многочисленней.

Предположительно, страницу одной из девушек в интернете удалось обнаружить активистам. Тяночкой называет она себя – жаргонизм, пришедший из японских мультиков аниме. Последние записи - три дня назад. Мол, сломался телефон и фоток временно не будет. О коте - ни слова.