Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, ВСУ потеряли за сутки до 655 военных и три танка в результате действий Южной группировки. В зоне ответственности Западной группировки войск потери врага составили до 570 человек и три склада.

Группировка "Восток" за сутки отразила две контратаки ВСУ, потери противника составили до 145 военных. Также ВСУ потеряли от действий группировки войск "Днепр" до 90 бойцов, "Север" – до 80, "Центр" – более 485 военных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выполнение задач специальной военной операции продолжается полным ходом, динамика высокая. Цели СВО будут достигнуты, несмотря ни на что.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Украина теряет территории и проигрывает на фронте России. В связи с этим политик призвал на протяжении всей зимы и, при необходимости, в долгосрочной перспективе убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину.