Госдума рассматривает проект федерального бюджета

Главный финансовый документ - проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 26-го и 27-го - сегодня рассматривает Госдума. Идёт второе - основное чтение.

Депутаты фракций внесли около тысячи поправок, чтобы сделать бюджет ещё более социально направленным. Также приоритетом остаются обеспечение безопасности, обороны России, и укрепление технологического суверенитета.

Удалось перераспределить почти 7 триллионов рублей. Средства в том числе пойдут на реализацию нацпроектов, поддержку участников СВО, ветеранов, создание инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей, развитие науки.

В следующем году доходы бюджета составят более 40 триллионов рублей, а расходы чуть более 41. Дефицит всего полпроцента. Инфляция, как ожидается, будет на уровне четырёх с половиной процентов.