ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Купянске

Российские войска взяли под контроль первый опорный пункт ВСУ в Купянске. Как сообщает Telegran-канал Readovka со ссылкой на украинские паблики, в городе высадился десант 6-й армии ВС России.

Российские военные предприняли дерзкую и успешную атаку с севера. Десант на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе. МТЛБ, БМП и танк преодолели 4 километра и ворвались в купянскую промзону. Часть техники подбили, но десант сохранил боеспособность и устоял.

Ночью на помощь первой колонне прошла вторая. Сейчас российские войска в восточной части города. Они контролируют, в частности, опорный пункт, из которого ВСУ следили и передавали информацию о продвижении военных России.