Noize MC* оштрафовали за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC* (настоящее имя – Иван Алексеев) за дискредитацию российской армии.

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции. По данным СМИ, поводом для протокола стала публикация Noize MC*, в которой музыкант желает победы Украине.

В 2022 году Минюст России внес Ивана Алексеева в список иноагентов. Впоследствии он не раз был оштрафован за нарушения закона об иноагентах. В настоящий момент Noize MC* живет за границей.

*признан в России иноагентом