Кандидат в госсекретари США Рубио пообещал "добиваться мира силой"

Член Сената американского Конгресса Марко Рубио, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост госсекретаря, заявил, что "мы будем обеспечивать мир силой".

Как пообещал Рубио в соцсетях, на посту государственного секретаря он буду трудиться каждый день, чтобы реализовать внешнеполитическую программу Трампа и под его руководством "всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего".

Рубио поблагодарил Трампа за оказанное доверие и выразил надежду на то, что его кандидатуру поддержат в Сенате США, сообщает ТАСС.

Между тем спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала тот факт, что Марко Рубио включен в российские санкционные перечни. Как отметила чиновница, сейчас не время говорить о возможности исключения американского политика из черного списка.

Ранее заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич рассказал, что Марко Рубио всегда придерживается жестких позиций. С другой стороны, отметил эксперт, "против нас – идеология ультралибералов", а "раньше, если ты был ультралибералом, от тебя требовалось ненавидеть Трампа и заявлять свою ненависть публично".