Целями ударов российской оперативно-тактической авиации и ракетных войск за минувшие сутки стали украинские военные аэродромы. Поражена их инфраструктура, а также объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, поражены также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Сбито средствами противовоздушной обороны шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

За минувшие сутки подразделения "Южной" группировки войск уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами. Противник потерял на этом участке до 655 военнослужащих.