Министерство обороны Украины подтвердило, что в рамках всеобщей мобилизации призывать в армию будут и людей с серьезными проблемами со здоровьем.

Спикер украинского военного ведомства Дмитрий Лазуткин утвердительно ответил на вопрос о том, призовут ли в Вооруженные силы Украины (ВСУ) носителей ВИЧ или больных туберкулезом. Он заявил, что в зависимости от стадии болезни люди могут выполнять разные задачи, в том числе за пределами зоны боевых действий.

Лазуткин также отметил, что с активной формой туберкулеза служба невозможна в принципе, это основание для снятия с военного учета – а значит, можно не бояться, что такие больные попадут в армию, пишет издание "Страна.ua".

Ранее сообщалось, что на Украине с января по август 2024 года было зафиксировано 37 тысяч случаев оставления части и дезертирства. Это уже больше, чем за весь 2023 года — тогда была официально зарегистрирована 21 тысяча подобных случаев.

При этом Украина планирует призвать еще 160 тысяч военнослужащих в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года. По мнению американских журналистов, реалистичнее было бы ожидать призыва до 100 тысяч человек — это компенсировало бы около половины нехватки личного состава ВСУ.