Главу еще одного района Курской области уволили за плохо организованную эвакуацию

Губернатор Курской области Алексей Смирнов отправил в отставку главу приграничного Кореневского района Марину Дегтяреву.

Об этом он объявил на собрании жителей. Причиной послужила плохая организация эвакуации граждан из пострадавших от вторжения ВСУ районов.

"Главу района сняли за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами", - сообщил ТАСС общественник Сергей Бондарев.

Двумя днями ранее Смирнов уволил главу Суджанского района Александра Богачева. Чиновник не шел на контакт с местными жителями с 6 августа.