Немецкий автопром решил вернуться на российский рынок

Немецкие автопроизводители могут вернуться на российский авторынок уже в 2025 году. Такие планы вынашивают, в частности, Mercedes и BMW.

Как заявил руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер, о таких перспективах зашла речь из-за потерь автобрендов. Причина – введенные Западом санкции, а также экспансия Китая на освободившийся российский рынок, цитирует эксперта Berliner Zeitung.

Шнайдер отметил, что сейчас авторынок и нишу производства запчастей, которые освободились после ухода германских компаний, активно замещают китайские автопроизводители. Эксперт подчеркнул, что немецкий автопром сильно пострадал из-за ухода из России. Теперь ему необходимо поторопиться с возвращением, чтобы не потерять местный авторынок надолго.