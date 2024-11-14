В Кремле объяснили положения указа Путина о выплатах бойцам СВО

Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о реализации мер поддержки военнослужащих.

Все вопросы реализации указа о выплатах бойцам были подробно оговорены с руководителями всех ведомств на федеральных и региональных уровнях, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Он прекрасно понимает, как обстоят дела. Кроме того, он постоянно проводит встречи с самими военнослужащими, в том числе теми, кто получил инвалидность", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Все вопросы, касаемые украинского вопроса, глава государства курирует сам, спецпосланника у него нет.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц. В частности, размер разовой выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, будет увеличен до четырех миллионов рублей.