Песков оценил кадровый состав администрации избранного президента США

Дмитрий Песков рассказал, как оценивает Москва кадровый состав администрации избранного президента США. Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле наблюдают за формированием администрации Дональда Трампа. Однако это не является приоритетом.

Представитель Кремля также прокомментировал сообщения о переговорах представителей Вашингтона и Москвы. Песков подчеркнул, что контактов с членами новой администрации США пока не было.

Трамп, выигравший президентские выборы 5 ноября, стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. 17 декабря за кандидатов проголосует коллегия выборщиков от штатов, а 6 января результаты голосования утвердит новый состав конгресса. На 20 января назначена инаугурация, передает ТАСС.