Песков рассказал о вопросах-раздражителях в отношениях с США

Повестка вопросов-раздражителей в отношениях России и США настолько обширна, что сложно выделить один приоритет для обсуждения. Такое заявление сделал в четверг, 14 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У спикера Кремля поинтересовались, можно ли рассчитывать на то, что с приходом команды избранного президента США Дональда Трампа будут устранены препоны для нормальной работы штаб-квартиры ООН.

Как отметил Песков, "пока рано говорить о надеждах", причем это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Пресс-секретарь главы государства также заявил, что контактов с администрацией Трампа у Кремля пока не было, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к общению с новой администрацией США – мяч на их стороне. Дипломат напомнил, что общение с Вашингтоном прервала не Москва.

Между тем член Сената американского Конгресса Марко Рубио, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост госсекретаря, заявил, что "мы будем обеспечивать мир силой", поскольку необходимо "всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего".