Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Завтра Полнолуние, и оно очень важно для вас тем, что связано с финансами. Можно в шутку, а можно всерьез сделать какой-нибудь денежный ритуал!

Тельцы

Завтрашнее Полнолуние в вашем знаке - это время подведения итогов за полугодие. Вспомните, что вы планировали в апреле-мае, и похвалите себя за достижения.

Близнецы

Вы подходите к завершению каких-то процессов. Возможно, вам пора сменить работу, закончить несчастливые отношения – подумайте, не избегайте сложных тем.

Раки

Луна управляет представителями этого знака, поэтому все полнолуния для вас важны. Выделите себе завтра свободное время, чтобы помечтать или позаниматься любимыми делами.

Львы

Для вас нынешнее Полнолуние - про работу, карьеру, достижения в спорте или учебе, личном проекте. Вы амбициозны, так что пользуйтесь этим днем силы.

Девы

Завтра у вас удачный день для учебы, а сегодня самое время обратить внимание на отношения. Сатурн в Рыбах закончил ретро фазу, любовные дела пойдут на лад!

Весы

Полнолуние в Тельце пойдет на пользу представителям вашего знака и поможет разобраться с финансовыми вопросами. То, чего вы избегали или не решались, придется все-таки сделать.

Скорпионы

Полнолуние в противоположном знаке указывает на изменения в отношениях. Событий может и не быть, но в вашем восприятии, мировоззрении что-то поменяется.

Стрельцы

Как ваше здоровье? Звезды напоминают, что скоро ваш сезон, нужно подойти к нему в отличной форме, так что самое время наметить план оздоровления.

Козероги

Полная Луна в родственном для вас знаке Телец - это комфортное, приятное время. Постарайтесь завтра найти несколько часов на творчество, прогулку, развлечения.

Водолеи

Вам Полнолуние в Тельце всегда напоминает о домашних делах. Завтра будет хороший день, чтобы подвести итоги полугодия: как провела это время ваша семья?

Рыбы

Вам Полнолуние принесет звонки, переписки – круг общения активизируется. Кроме того, в вашем знаке снова набирает скорость Сатурн, так что скучать не придется!