Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 430 военных и 10 танков.

Всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 32,5 тысячи военнослужащих и более трех тысяч единиц военной техники.

Разгром вражеских формирований на территории России продолжается, сообщили в Минобороны нашей страны.

За минувшие сутки ВС России нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки. Авиация и артиллерия ударили по скоплению живой силы и техники противника в 22 районах.