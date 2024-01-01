Кремль оценил возможное возвращение европейских автоконцернов в Россию

Для российских властей приоритетом будут интересы отечественных автолюбителей в случае возвращении иностранных производителей на ее рынок. Такое заявление сделал в четверг, 14 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "главное – это интересы наших автолюбителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги". В случае возвращения на российский рынок зарубежных автопроизводителей "речь идет о насыщении нашего рынка, о конкуренции, потому что конкуренция ведет к снижению цен".

Вместе с тем нельзя забывать о своих собственных производителях, поскольку "здесь тонкий баланс, но он всегда необходим", отметил Песков. Государство обязано делать все возможное для оптимальной ситуации на рынке, цитирует политика ТАСС.

Ранее сообщалось, что японские власти пошли на уступки в своей санкционной политике против России: теперь россиянам на аукционах можно покупать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

При этом председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отмечал, что председатели комитетов Государственной думы пересядут на автомобили Lada Aura, а лидеры думских фракций и вице-спикеры – на Aurus. Указанные автомобили передадут парламенту до конца 2024 года.