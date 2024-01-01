Лукашенко собрал 700 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры

Александр Лукашенко собрал 700 тысяч подписей в поддержку выдвижения его кандидатуры на выборы главы государства. Об этом сообщил сам президент Белоруссии, отметив при этом, что у него не было времени внимательно следить за ходом избирательной кампании.

Белорусский лидер добавил, что к концу года накопилось много дел - в том числе поездки по республике и в другие страны. По словам Лукашенко, он предлагал завершить сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Однако в администрации президента заверили, что народу нужно дать возможность поддержать лидера.

Лукашенко также заявил, что пока не видит в кресле президента Белоруссии женщину. Белорусский лидер заметил, что когда-нибудь представительница прекрасного пола может стать главой государства – но для начала надо решить все военные проблемы, передает БелТА.