Должности специального посланника по Украине в России нет, поскольку российский лидер сам занимается соответствующими вопросами. Такое заявление сделал в четверг, 14 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "это направление курирует Путин лично, естественно", поскольку идет специальная военная операция, а президент является Верховным главнокомандующим российской армией.

Песков также рассказал, что Владимир Путин регулярно проводит встречи с участниками спецоперации, в том числе с получившими ранения, подолгу общается с ними "в режиме без камер". Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства "по-человечески с ними разговаривает и имеет таким образом всю полноту информации", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос возобновления российско-украинских переговоров для дипломатического урегулирования конфликта находится не в компетенции главы киевского режима Владимира Зеленского. Как подчеркнул дипломат, "ясно, что решать это будет не Зеленский".

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил Зеленского в том, что из-за его действий страна может лишиться западной помощи. Решение выплатить каждому украинцу по тысяче гривен Порошенко назвал попыткой подкупа избирателей, которая грозит обернуться лишением финансовой поддержки Запада.