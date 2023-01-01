Синоптики назвали дату прихода зимы

Дату наступления зимы в регионах Центральной России определили синоптики. По подсчетам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, метеорологическая зима придет после 23 ноября.

Как написала Позднякова в Telegram, в Средней полосе России, по народным приметам, зима с морозами и снегом устанавливается после Михайлова дня, 21 ноября. В 2023 году снежный покров образовался уже утром 22 ноября, а к концу ноября высота его достигла 18 сантиметров.

Метеоролог полагает, что в этом году погода будет развиваться по схожему сценарию. Температура воздуха понизится до отрицательных средних суточных значений – в районе минус трех градусов - после 23 ноября. Ранее Позднякова пообещала москвичам зиму с аномально теплой погодой.