Путин провел встречу с Леонидом Слуцким

ЛДПР завершила выборную кампанию лучше, чем ожидала. Об итогах работы и ключевых проектах партии рассказал Владимиру Путину руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий на встрече в Кремле.

По его словам, впервые за последние годы члены ЛДПР прошли в Московскую городскую думу. Представители объединения есть во всех региональных заксобраниях. В программе либерал-демократов основной акцент сделан на социальной поддержке населения, вопросе справедливого ценообразования, проблеме трудовой миграции.

С точки зрения законотворчества год был плодотворным. Госдума приняла десятки инициатив, предложенных ЛДПР.

Путин: Хороший результат – 60 законопроектов.

Слуцкий: Да, будем продолжать. Но мы не гонимся за количеством – мы будем продолжать в том же духе в плане близости к людям. Именно поэтому у нас есть тот результат, которым, надеюсь, уверен, гордился бы Владимир Вольфович.