12 человек пострадали при обстреле Горловки

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате украинского обстрела Горловки (ДНР).

Противник атаковал Центрально-Городской район, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Это центр города, где расположены магазины.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Повреждения получили также припаркованные автомобили и ряд промышленных объектов.

"Продолжаем делать все возможное для спасения людей и скорейшего восстановления систем жизнеобеспечения города", - написал он в своем telegram- канале.

Ранее жители Горловки остались без света и воды из-за ударов ВСУ. Как ожидается, специалисты устранят повреждения в ближайшие недели.