"Не дай бог!": Лукашенко высказался о женщине-президенте в Белоруссии

В Белоруссии не может быть женщины на должности президента – это слишком тяжелая работа. Такое мнение высказал в четверг, 14 ноября, глава государства Александр Лукашенко.

Как отметил политик, "в Беларуси не дай бог женщину изберут", поскольку "у президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все".

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии президент является и Верховным главнокомандующим, да и сама по себе это "тяжелейшая работа". Глава государства подчеркнул, что "не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность".

Вместе с тем белорусский лидер не исключил, что "со временем мы подойдем к такому стилю". Он подчеркнул, что преклоняется перед женщинами и не принижает их роль, однако "они должны быть рядом", сообщает БелТА.

Ранее Лукашенко выразил желание, чтобы финиш его политической жизни был достойным и чтобы власти Белоруссии не угробили то, что сами создали. По словам политика, он уйдет на покой только тогда, когда ему об этом скажет народ, причем рядом должен быть человек, который не предаст.

А пока белорусский лидер, по его словам, не может оставить свой пост даже на время и сходить в отпуск. Лукашенко заявил, что не представляет, "как можно лечь на пляже и жариться под солнцем", поскольку с детства не был приучен к подобному отдыху — "это не мое".