Танкерам с российской нефтью решили запретить проход через Ла-Манш

Евросоюз совместно с Великобританией должен закрыть пролив Ла-Манш для танкеров с российской нефтью - независимо от того, под каким флагом они идут. Такую резолюцию принял Европарламент на сессии в Брюсселе.

ЕП также намерен призвать другие страны мира, контролирующие проливы, принять собственные меры для ограничения движения судов с российской нефтью. Эксперты при этом отмечают, что подобные действия – прямое нарушение международных правил судоходства, передает ТАСС.

В резолюции Европарламента подчеркивается необходимость срочно разработать административные механизмы контроля за перевозками нефти. Для слежки за танкерами с российской нефтью предлагается использовать спутники и беспилотники. Кроме того, ЕП призывает разрешить останавливать "подозрительные суда" в море для проведения инспекций.